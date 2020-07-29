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Выборы в Белоруссии ,  
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Соперница Лукашенко попросила не мучать ее вопросом о Крыме

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма в эфире «Еврорадио».

«Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский. И не мучайте меня больше», — сказала она.

Тихановская отметила, что принадлежность полуострова — это больной вопрос, который «разделяет людей и сталкивает лбами». По ее словам, ей очень больно из-за того, что на Украине была война, а часть страны отошла другому государству.

Главным противником Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская
Политика
Светлана Тихановская

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Регистрацию кандидатами в президенты прошли пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Анна Канопацкая, лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень и супруга блогера Сергея Тихановского Светлана.

Тихановская выдвинула свою кандидатуру после того, как в середине мая инициативная группа в поддержку выдвижения ее мужа не была зарегистрирована.

17 июля штабы трех наиболее популярных оппозиционных участников президентских выборов в Белоруссии объединились и призвали голосовать за Тихановскую. Об этом заявили на совместной пресс-конференции представители не допущенных к выборам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.

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Теги: Белоруссия, президентские выборы, Крым
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