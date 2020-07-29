Соперница Лукашенко попросила не мучать ее вопросом о Крыме

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма в эфире «Еврорадио».

«Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский. И не мучайте меня больше», — сказала она.

Тихановская отметила, что принадлежность полуострова — это больной вопрос, который «разделяет людей и сталкивает лбами». По ее словам, ей очень больно из-за того, что на Украине была война, а часть страны отошла другому государству.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Регистрацию кандидатами в президенты прошли пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Анна Канопацкая, лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень и супруга блогера Сергея Тихановского Светлана.