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Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов

В банке заверили, что речь идет об утечке данных лишь нескольких десятков человек, причем попавшие к посторонним сведения не дают возможности получить доступ к счетам
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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Персональные данные некоторых клиентов Альфа-банка действительно попали к посторонним, в связи с чем в банке проводится расследование, подтвердили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Уже сейчас можно сказать, что, исходя из формата утекших данных, утечка произошла не из внутренних систем банка», — сообщили в пресс-службе.

В банке также отметили, что речь идет о данных нескольких десятков клиентов, при этом часть уже не является актуальной.

«Деньги клиентов находятся в безопасности — утекшие данные не позволяют получить доступ к счетам клиентов. По завершении расследования мы уведомим всех пострадавших клиентов и предупредим их об осторожности», — заявили в Альфа-банке.

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
Финансы
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В пятницу, 24 июля, газета «Известия» сообщила, что получила от человека, разместившего в даркнете объявление о продаже базы данных клиентов крупнейших российских банков, тестовый фрагмент базы, в котором содержатся сведения о клиентах Альфа-банка, — их Ф.И.О., города проживания, номера мобильных телефонов, данные о балансе счета и дата обновления документа.

Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе. До шестерых из них журналисты «Известий» дозвонились и двое подтвердили как наличие счета в Альфа-банке, так и его баланс.

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть
Финансы
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Об утечке данных держателей кредитных карт Альфа-банка, а также клиентов «АльфаСтрахования» сообщалось в ноябре 2019 года. Представитель Альфа-банка тогда подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов. «На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов», — сказал он.

Авторы: Евгений Калюков, Павел Казарновский
Теги: Альфа-Банк
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