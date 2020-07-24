Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов
Персональные данные некоторых клиентов Альфа-банка действительно попали к посторонним, в связи с чем в банке проводится расследование, подтвердили РБК в пресс-службе кредитной организации.
«Уже сейчас можно сказать, что, исходя из формата утекших данных, утечка произошла не из внутренних систем банка», — сообщили в пресс-службе.
В банке также отметили, что речь идет о данных нескольких десятков клиентов, при этом часть уже не является актуальной.
«Деньги клиентов находятся в безопасности — утекшие данные не позволяют получить доступ к счетам клиентов. По завершении расследования мы уведомим всех пострадавших клиентов и предупредим их об осторожности», — заявили в Альфа-банке.