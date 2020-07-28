Вице-мэр Москвы пообещал отреагировать на переход бизнеса в серую зону

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Столичные власти в ближайшее время отреагируют на участившиеся случаи перехода коммерческих организаций в столице в серую зону. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Москва 24» вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в любой кризисной ситуации всегда происходит естественная очистка рынка от тех, кто менее эффективен. При этом те, кто более эффективен, наоборот, набирают новые силы, заявил вице-мэр.

«К сожалению, мы фиксируем другую ситуацию: многие начинают уходить в серую зону. Конечно, налоговая это видит, и, я думаю, в ближайшее время какая-то реакция последует», — сказал Ефимов.

По его словам, экономика столицы «вышла на прежние масштабы», то есть вернулась к уровню до пандемии коронавируса COVID-19.

Как отметил вице-мэр, на сегодняшний день в Москве в качестве безработных зарегистрированы порядка 200 тыс. человек. По словам Ефимова, в ближайшее время власти ожидают сокращения этого показателя.

«Если говорить про структуру безработных, которые встали на биржу труда, важно обратить внимание на следующее: только 60 тыс. человек, чуть больше там, это те люди, которые потеряли работу с 1 марта. Остальные — они и раньше не работали. То есть это никак не связано с теми ограничениями, которые вводились из-за эпидемической ситуации», — добавил Ефимов.

По его словам, многие люди встали на биржу труда с учетом роста возросшей выплаты, а также в связи с тем, что в Москве упростили процедуру регистрации в качестве безработных.

Согласно данным Росстата, безработными в Москве в период с января по март были 119 тыс. человек, по данным за март—май 2020 года — 137 тыс. человек.