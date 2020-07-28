Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 28 июл, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 28 июл, 12:55
Владельцы Volkswagen в США получили $9,8 млрд компенсаций Общество, 28 июл, 23:44 Дуров назвал семь причин для беспокойства «всех владельцев iPhone» Технологии и медиа, 28 июл, 23:31 В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом Общество, 28 июл, 23:25 Умер олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике Александр Аксинин Спорт, 28 июл, 23:08 СМИ сообщили об ограблении отделения Сбербанка в Петербурге на 1 млн руб. Общество, 28 июл, 23:06 Лукашенко назвал задачу для Белоруссии важнее выборов президента Политика, 28 июл, 22:56 Вице-мэр Москвы пообещал отреагировать на переход бизнеса в серую зону Общество, 28 июл, 22:53 Пулково объявило о возобновлении рейсов Turkish Airlines из Петербурга Общество, 28 июл, 22:47 В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии Общество, 28 июл, 22:46 Прокуратура начала проверку после взрыва газа в селе в Кабардино-Балкарии Общество, 28 июл, 22:43 Суд отказался вернуть в Генпрокуратуру дело младшей сестры Хачатурян Общество, 28 июл, 22:43 СМИ узнали о планах «Сочи» арендовать у «Зенита» аргентинского легионера Спорт, 28 июл, 22:39 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июля Общество, 28 июл, 22:35 В метро Москвы организуют рейды для проверки наличия масок у пассажиров Общество, 28 июл, 22:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вице-мэр Москвы пообещал отреагировать на переход бизнеса в серую зону

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Столичные власти в ближайшее время отреагируют на участившиеся случаи перехода коммерческих организаций в столице в серую зону. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Москва 24» вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в любой кризисной ситуации всегда происходит естественная очистка рынка от тех, кто менее эффективен. При этом те, кто более эффективен, наоборот, набирают новые силы, заявил вице-мэр.

«К сожалению, мы фиксируем другую ситуацию: многие начинают уходить в серую зону. Конечно, налоговая это видит, и, я думаю, в ближайшее время какая-то реакция последует», — сказал Ефимов.

По его словам, экономика столицы «вышла на прежние масштабы», то есть вернулась к уровню до пандемии коронавируса COVID-19.

Мишустин продлил выплаты повышенных пособий по безработице до конца лета
Политика
Михаил Мишустин

Как отметил вице-мэр, на сегодняшний день в Москве в качестве безработных зарегистрированы порядка 200 тыс. человек. По словам Ефимова, в ближайшее время власти ожидают сокращения этого показателя.

«Если говорить про структуру безработных, которые встали на биржу труда, важно обратить внимание на следующее: только 60 тыс. человек, чуть больше там, это те люди, которые потеряли работу с 1 марта. Остальные — они и раньше не работали. То есть это никак не связано с теми ограничениями, которые вводились из-за эпидемической ситуации», — добавил Ефимов.

По его словам, многие люди встали на биржу труда с учетом роста возросшей выплаты, а также в связи с тем, что в Москве упростили процедуру регистрации в качестве безработных.

Согласно данным Росстата, безработными в Москве в период с января по март были 119 тыс. человек, по данным за март—май 2020 года — 137 тыс. человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Москва, безработные, коронавирус, Владимир Ефимов, вице-мэр
Материалы по теме
Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений
Общество
Власти Москвы назвали количество неработающих из-за пандемии жителей
Экономика
Более 40% москвичей прекратили работать из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter