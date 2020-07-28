В Киеве переименовали Российскую улицу в честь убитого в Донбассе солдата

Фото: kmr.gov.ua

Киевский городской совет на пленарном заседании утвердил переименование улицы Российская в Дарницком районе в честь погибшего в Донбассе уроженца Киева Юрия Литвинского. Об этом сообщается на сайте администрации Киева.

Улица Российская пролегает от улицы Ревуцкого до Россошанской улицы. Она получила свое название в 1953 году.

Также совет решил присвоить новой улице в Святошинском районе имя украинского писателя-фантаста и основателя Украинской Хельсинкской группы Олеся Бердника.

О намерении переименовать Российскую улицу Киевский городской совет сообщил в мае 2019 года. Общественная дискуссия по поводу названия проводилась на его сайте.

Юрий Литвинский родился в 1967 году в столице УССР. Он служил в батальоне «Донбасс» и погиб в боях за Иловайск в августе 2014 года.