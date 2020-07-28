В Москве после конфликта в автобусе мужчину ударили ножом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который в ссоре, начавшейся в автобусе, ранил оппонента ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы.

В сообщении сказано, что сотрудники уголовного розыска отделения полиции по району Черемушки совместно с оперуполномоченными Управления внутренних дел по ЮЗАО Москвы задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 33-летнему мужчине.

Как выяснили прибывшие на место полицейские, в рейсовом автобусе между двумя пассажирами возник словесный конфликт, передает пресс-служба. Конфликтующие вышли на одной из остановок на Севастопольском проспекте и продолжили ругаться, в ходе ссоры один из них ударил другого в живот «предметом, похожим на нож».

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 64-летнего москвича. «Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время он находится в коме», — отметили в пресс-службе.