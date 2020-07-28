Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.

Согласно опубликованной декларации, в прошлом году весь свой доход оппозиционер получил как индивидуальный предприниматель.

В своем блоге Навальный написал, что его доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию подачи заявлений в ЕСПЧ и т.д.

«Это безналичные выплаты, которые делают граждане Российской Федерации со своих счетов в российских банках», — уточнил оппозиционер.

В 2019 году доход Навального составил 5 440 000 руб. и политик выплатил 326 400 руб. в качестве налоговых отчислений.

Как отметил Навальный, одним из источников его доходов является предприниматель Борис Зимин, сын создателя мобильной сети «Билайн» и попечителя Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина.

В конце декабря 2017 года после отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах президента России тот опубликовал сведения о своих доходах с 2011 по 2016 год, а также своей супруги Юлии Навальной. В общей сложности оппозиционер заработал 41,233 млн руб., а его супруга в 2013–2016 годах — 257 тыс. руб.

Тогда Навальный владел в Москве долей (1/3) в квартире общей площадью 78,5 кв. м. Общая стоимость принадлежащих Навальному акций 35 различных компаний, в том числе «Газпрома» и «Роснефти», оценивалась примерно в 1 млн руб., стоимость пая в ПИФе УК «Райффайзен Капитал» — в 734 тыс. руб., сумма вкладов в российских банках — около 380 тыс. руб.