«Ростех» начал поставки отечественной вакцины от пяти болезней

Владимир Путин и Сергей Чемезов (Фото: kremlin.ru)

Российские специалисты разработали пентавакцину, предназначенную для лечения дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Раньше укол от пяти сразу болезней можно было поставить только за границей, у нас таких вакцин не существовало, сейчас мы ее создали и уже зарегистрировали и начинаем уже поставлять в медицинские учреждения», — сообщил Чемезов.

По его словам, в прошлом году специалисты «Ростеха» разработали первую в России четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) под названием «Ультрикс Квадри». На создание препарата затратили около 1 млрд руб.

10 июня холдинг «Нацимбио», принадлежащий госкорпорации «Ростех», совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) запустил производство препарата на основе плазмы крови для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Предприятием холдинга была разработана технология получения иммуноглобулинов человека для внутривенного введения. Произведенный на ее основе препарат «БиоГам» успешно прошел первую фазу клинических испытаний.