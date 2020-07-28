В Рязани рухнул пол в квартире пятиэтажного жилого дома

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

В Рязани обрушился деревянный пол в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации.

Как передает пресс-служба, 28 июля в дежурно-диспетчерскую службу Рязани сообщили о частичном обрушении пола в душевой комнате в доме на улице Вокзальной. Происшествие случилось из-за изношенности деревянного напольного покрытия. Никто не пострадал.

«На адрес сразу же выехали сотрудники аварийно-спасательных служб: МУП «РГРЭС», Горгаза, МУП «РМПТС», МП «Водоканал», а также специалисты ГО и ЧС, управления энергетики и ЖКХ, МЧС», — сказано в сообщении. В мэрии добавили, что в этом доме в 2022 году планировались работы по обновлению инженерных коммуникаций.

Источник «РИА Новости» из экстренных служб региона заявил, что были эвакуированы более 50 человек. Он добавил, что помимо обрушения пола в квартире пятиэтажного дома были разрушены и межкомнатные перекрытия.