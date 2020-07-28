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В Москве в июне родились Киану, Кай и Океана

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве в июне родители называли своих детей Киану, Кай, Соломон и Океана. Об этом РБК сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Также родившихся в июне мальчиков называли старорусскими именами Нестор, Святогор, Светозар, Родослав, Пересвет и Доброслав, Енисей, Елизар. Еще два младенца получили имена Спартак и Соломон.

Среди необычных имен для новорожденных девочек — Океана, Аркадия, Арсения и Георгия. Двух девочек назвали уменьшительно-ласкательными именами Маруся и Настасья. Также в июне девочек назвали именами старорусского происхождения: Лада, Марфа, Рада и Любава.

Москвичи не стали менять предпочтения в именах для детей
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Самыми популярными именами по-прежнему остаются Александр и София. «Самыми популярными именами в июне 2020 года в Москве по-прежнему являются Александр — так назвали 266 мальчиков, и София (Софья) — этим именем были названы 302 девочки», — сообщили в пресс-службе.

Помимо имени Александр чаще всего детей называют Михаилом (так назвали 246 новорожденных), Максимом (224), Дмитрием (193) и Марком (183). Среди девочек помимо Софьи популярными именами являются Мария (246), Анна (218), Алиса (179) и Ева (163).

В первом квартале 2020 года самыми популярными именами были также Александр и София (Софья). Среди редких имен девочек были такие имена, как Афина, Мальвина, Искра и Весна, среди мальчиков — Тристан, Ахиллес, Ной и Елисей-Косма.

Теги: новорожденные, Москва, имена детей, новости
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