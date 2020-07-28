В Волгоградской области нашли тело пропавшей полгода назад пенсионерки

Фото: Следственный комитет РФ

В городе Краснослободске Волгоградской области в сарае частного домовладения следователи нашли тело пожилой женщины. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

С заявлением о пропаже пенсионерки обратился глава поселения, сообщивший о долгом отсутствии женщины по месту жительства. Следствие выяснило, что вместе с женщиной проживали ее сын с женой. «По каким-то причинам после исчезновения престарелой родственницы они не стали обращаться в правоохранительные органы, но при этом исправно получали ее пенсию», — отметили в СК.

Криминалисты осмотрели жилье пенсионерки, ее тело обнаружили в хозяйственной постройке. Супруги признались, что в декабре 2019 года сын погибшей поссорился со своей матерью и ударил ее по голове, после чего женщина умерла. Ее сын и жена спрятали ее тело в сарае.

Следователи проводят комплекс следственных действий для установления причины и давности наступления смерти женщины.