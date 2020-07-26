В заливе под Новосибирском нашли тело многодетной женщины

В воде в Бердском заливе под Новосибирском обнаружили тело женщины. Об этом сообщает местный портал «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на поисково-спасательный отряд.

Труп женщины увидели накануне вечером местные жители на заливе, где расположены базы отдыха. Тело плавало на поверхности воды в нескольких метрах от берега. Спасатели подошли к нему на катере и доставила на берег, после чего передали полиции.

В поисково-спасательном отряде предположили, что тело могло принести в залив по реке Обь. Обстоятельства смерти женщины сейчас устанавливают правоохранительные органы.

По предварительным сведениям издания, погибшая проживала в соседнем Искитимском районе Новосибирской области. У нее осталось трое детей.