В Москве выявили 674 новых заболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки зафиксировали 674 новых зараженных коронавирусом, в Московской области выявили 126 новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число заболевших в столице выросло до 239 315 человек. Из них 175 812 вылечились, 4 421 умерли.

В Подмосковье с начала распространения коронавируса заразились 63 018 человек, из них 1 100 умерли, 45 787 выздоровели.

Всего в России за последние сутки выявили 5395 новых заболевших. Это минимальный показатель с 23 апреля. Всего в стране заразились с начала распространения коронавируса 823 515 человек.