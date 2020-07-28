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Во Владивостоке газифицировали первые жилые дома

Фото: gazdv.ru
Фото: gazdv.ru

Специалисты провели газ в котельную нового жилого комплекса «Изумрудный» в Советском районе Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». По информации ТАСС, это первое подключение к природному газу жилых домов в столице Приморья.

Газ будет обеспечивать отоплением и горячей водой жителей двух уже сданных домов на 438 квартир, а также двух строящихся аналогичных многоэтажек. В перспективе в новом микрорайоне планируется газифицировать более 2,7 тыс. квартир, школу, два детских сада и другие объекты инфраструктуры.

До этого 24 июля специалисты подключили к газоснабжению 100 первых абонентов в микрорайоне «Радужный» в Уссурийске. По словам главного инженера «Газпром газораспределение Дальний Восток» Алексея Чайко, это был первый в Приморье проект по газификации жилого фонда.

Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн
Бизнес
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

В 2019 году губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что масштабная программа газификации региона ожидается в 2021–2025 году. Бывший замглавы Минэнерго, помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов в конце 2019 года оценивал расширение газификации регионов России до 82% — в 1 трлн руб.

Теги: природный газ, Владивосток, газификация
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