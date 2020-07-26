Летевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика

В Иркутске рейс лоукостера «Победа», следовавший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку из-за закурившего на борту пассажира. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Самолет сел в Иркутске для передачи полиции «деструктивного пассажира», который закурил на борту и создал угрозу безопасности полета.

В «Победе» отметили, что самолет простоял в Иркутске 25 минут — за это время на борту был проведен досмотр для исключения риска последующего возгорания. В компании принесли извинения за доставленные пассажирам неудобства и добавили, что расходы за вынужденную посадку и стоянку воздушного судна взыщут с закурившего пассажира.