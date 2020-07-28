Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист 2020 года

Фото: thebookerprizes.com

Организаторы представили «Букерскую дюжину» — длинный список Букеровской премии. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета премии.

Лонг-лист был отобран из 162 романов, публикация которых в Великобритании и Ирландии состоялась или ожидается с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.

Среди авторов есть представители США, Великобритании, Ирландии, Шотландии, Эфиопии и Зимбабве. В лонг-лист вошли Хилари Мэнтел, Дайан Кук, Эвнил Доши, Кайли Рид, Брэндон Тейлор, Энн Тайлер, Си Пэм Чжан, Колум Маккэнн, Мааза Менгисте, Дуглас Стюарт, Гэбриел Краузе, Софи Уорд и Цици Дангарембга.

По словам литературного директора Фонда премии Букера Габи Вуд, больше половины авторов из длинного списка — дебютанты в литературе. «Это необычайно высокая доля, и особенно удивляет самих судей, которые восхищались многими книгами более авторитетных авторов», — заявила она.