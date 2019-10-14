Стали известны обладатели Букеровской премии

Премию разделили между двумя авторами, ранее такое происходило всего дважды

Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо стали лауреатами Букеровской премии.

Этвуд получила награду за книгу «Заветы», продолжение антиутопического романа «Рассказ служанки». Это ее вторая Букеровская премия — в 2000 году она уже выиграла с книгой «Слепой убийца». В дальнейшем, она четыре раза попадала в шорт-лист.

Эваристо же наградили за роман «Девушка, женщина, все остальное». Она первая чернокожая обладательница премии.

Размер Букеровской премии составляет £50 тыс. (около $63 тыс.). Это третий случай в истории, когда награду поделили два автора. Подобное происходило в 1974 году, когда лауреатами стали Надин Гордимер и Стэнли Мидлтон, а также в 1992 году, когда наградили Майкла Ондажже и Барри Ансуорта.