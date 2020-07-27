Московская прокуратура начала проверку после пожара в СИЗО

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности после происшествия в СИЗО-6 на юго-востоке столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На место происшествия выехал прокурор Юго-Восточного административного округа Москвы Роман Никифоров и прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Александр Дмитриков.

По результатам проверки ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Пожар в СИЗО на Шоссейной улице начался днем 27 июля. По данным столичного главка МЧС, возгорание произошло на первом этаже четырехэтажного здания. В то же время в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщили, что речь идет о задымлении, открытого горения нет.