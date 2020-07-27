Мелания Трамп заявила о планах обновить розарий перед Белым домом

Мелания Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Первая леди США Мелания Трамп собирается провести реновацию розового сада перед Белым домом. Об этом сообщает пресс-служба американской администрации.

В сообщении сказано, что работы пройдут этим летом. По данным пресс-службы, проект реновации был сделан при сотрудничестве двух ведущих американских фирм ландшафтного дизайна — Perry Guillot и Oehme, van Sweden & Associates.

Внешность сада восстановят по оригинальному дизайну 1962 года, сделанному Рейчел Меллон.

У обновленного сада будет улучшенный дренаж, здесь обновят цветы и другие растения. Пространство станет более удобным для людей с ограниченными возможностями и для телетрансляций.

План реновации был одобрен Комитетом по охране природы Белого дома, проект поддержала Служба национальных парков США.