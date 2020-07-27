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Мелания Трамп заявила о планах обновить розарий перед Белым домом

Мелания Трамп
Мелания Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Первая леди США Мелания Трамп собирается провести реновацию розового сада перед Белым домом. Об этом сообщает пресс-служба американской администрации.

В сообщении сказано, что работы пройдут этим летом. По данным пресс-службы, проект реновации был сделан при сотрудничестве двух ведущих американских фирм ландшафтного дизайна — Perry Guillot и Oehme, van Sweden & Associates.

Внешность сада восстановят по оригинальному дизайну 1962 года, сделанному Рейчел Меллон.

У обновленного сада будет улучшенный дренаж, здесь обновят цветы и другие растения. Пространство станет более удобным для людей с ограниченными возможностями и для телетрансляций.

План реновации был одобрен Комитетом по охране природы Белого дома, проект поддержала Служба национальных парков США.

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В розовом саду рядом с западным крылом Белого дома президенты иногда проводят пресс-конференции и читают официальные речи. Там Дональд Трамп принимает иностранных гостей и проводит ежегодную церемонию помилования индеек в День благодарения.

Розовый сад создала первая жена президента Вудро Вильсона Эллен в 1913 году. Проект не был закончен из-за ее смерти в 1914 году. Разработку продолжила вторая жена президента Эдит.

Однако именно при правлении Джона Кеннеди была создана современная концепция розария. Кеннеди попросил свою подругу, садовода Рейчел Меллон, переделать розовый сад в 1961 году.

Теги: Мелания Трамп, США, Белый дом
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