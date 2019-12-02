Мелания Трамп показала «дух Америки» в украшенном к Рождеству Белом доме

«Дух Америки сияет в Белом доме. Я рада поделиться с вами прекрасной выставкой патриотизма», — написала первая леди США

Видео: FLOTUS / Twitter

Первая леди США Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству интерьер Белого дома. В Instagram супруги президента Дональда Трампа появилась видеозапись, на которой видны украшения, в частности, календарь в форме Белого дома, елочные игрушки с национальной символикой, макет моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско и другое.

https://www.instagram.com/p/B5jllx-gGPw/

«Дух Америки сияет в Белом доме. Я рада поделиться с вами прекрасной выставкой патриотизма. Рада, что каждый желающий может ощутить красоту рождественского сезона», — написала Трамп в своем посте, также разместив фотографии убранства резиденции президента.