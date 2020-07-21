На западе Москвы неизвестный ранил двух мужчин

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Сотрудники полиции предпринимают меры по задержанию мужчины, который ранил двух человек в деревне Мякинино на западе Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным полиции, около 13:00 21 июля произошел дорожный конфликт, в ходе которого мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, ранив двух мужчин, и скрылся.

Пострадавшие были госпитализированы. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Представитель экстренных служб Московской области ранее рассказал «РИА Новости», что полиция проверяет информацию о стрельбе в коттеджном поселке «Береста». По его словам, неизвестный выстрелил в другого мужчину, после чего скрылся на внедорожнике Toyota Land Cruiser.