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Мишустин пообещал бесплатное питание участвующим в тушении лесных пожаров

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Люди, задействованные в тушении лесных пожаров в России, будут получать бесплатное питание. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

По его словам, пожары в лесах обсуждались на прошлом оперативном совещании — тогда замглавы кабмина по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко предложила обеспечивать ликвидаторов возгораний бесплатным питанием.

«Вопрос решен. Питание будет обеспечено за счет федерального бюджета», — сообщил Мишустин. Он добавил, что для исключения различных сложностей с обеспечением питания будут изменены правила расходования и учета лесных субвенций регионам.

«Люди действуют в экстремальных обстоятельствах, рискуют здоровьем и жизнью, и мы должны создать для них нормальные условия», — пояснил премьер-министр.

Лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе. Фоторепортаж
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По данным Авиалесоохраны, к 27 июля в России было зафиксировано 148 лесных пожаров на общей площади почти 68 тыс. га. За прошедшие сутки было ликвидировано 66 очагов возгорания на территории более 1 тыс. га в Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Иркутской, Омской, Магаданской, Самарской областях, Республиках Коми, Тыва, Саха (Якутия), Пермском, Алтайском краях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах.

В конце июня «Коммерсантъ» писал, что Минприроды предложило сократить зоны контроля лесных пожаров — территории, где региональные власти могут не тушить возгорания из-за нерентабельности. Если раньше к таким зонам относилась почти половина лесного фонда страны, то теперь ее долю предлагается сократить до 6%.

Теги: Михаил Мишустин, лесные пожары, питание
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