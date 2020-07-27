Мишустин пообещал бесплатное питание участвующим в тушении лесных пожаров

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Люди, задействованные в тушении лесных пожаров в России, будут получать бесплатное питание. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

По его словам, пожары в лесах обсуждались на прошлом оперативном совещании — тогда замглавы кабмина по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко предложила обеспечивать ликвидаторов возгораний бесплатным питанием.

«Вопрос решен. Питание будет обеспечено за счет федерального бюджета», — сообщил Мишустин. Он добавил, что для исключения различных сложностей с обеспечением питания будут изменены правила расходования и учета лесных субвенций регионам.

«Люди действуют в экстремальных обстоятельствах, рискуют здоровьем и жизнью, и мы должны создать для них нормальные условия», — пояснил премьер-министр.