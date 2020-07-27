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Появилось видео спасения женщины выстроившимися в цепь жителями Перми

Видео

В Перми несколько десятков местных жителей выстроились в цепь на набережной для спасении женщины, которая не могла выбраться из воды. Видеозапись опубликовал в Instagram врио главы региона Дмитрий Махонин.

«Пермяки друг друга в беде не бросают! Вчера вечером на набережной в Перми случайные очевидцы спасли тонущую в реке женщину», — написал врио губернатора.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, инцидент произошел вечером 25 июля. Женщина заплыла слишком далеко от берега и не рассчитала свои силы. Она начала кричать о помощи, на выручку к ней бросился молодой мужчина.

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Из-за скользких бетонных плит на набережной они не могли сами выбраться на берег. Чтобы помочь им пермяки выстроились цепочкой и вытащили людей из воды. После оказания первой помощи, тонувшую женщину отправили в больницу.

Позже в МЧС выразили благодарность спасителю женщины. Его зовут Роман Павлов, пять лет он занимался плаванием. «Я прогуливался по набережной у река Кама и услышал крики о помощи. Я не раздумывая бросился в воду. Когда я подплыл к девушке, она полностью потеряла сознание», — рассказал молодой человек.

Он подплыл к ней на спине и положил утопающую к себе на грудь. Так он почти доплыл до берега, где ему на подмогу пришли еще двое жителей. После чего цепочка людей уже вытащила их всех из воды.

Теги: Пермь, спасение, вода
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