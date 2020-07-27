Появилось видео спасения женщины выстроившимися в цепь жителями Перми

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В Перми несколько десятков местных жителей выстроились в цепь на набережной для спасении женщины, которая не могла выбраться из воды. Видеозапись опубликовал в Instagram врио главы региона Дмитрий Махонин.

«Пермяки друг друга в беде не бросают! Вчера вечером на набережной в Перми случайные очевидцы спасли тонущую в реке женщину», — написал врио губернатора.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, инцидент произошел вечером 25 июля. Женщина заплыла слишком далеко от берега и не рассчитала свои силы. Она начала кричать о помощи, на выручку к ней бросился молодой мужчина.