В СНБО Украины сообщили об утечке IP-адресов правительственных сайтов

Утечка списка скрытых правительственных IP-адресов сайтов органов власти произошла на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Отмечается, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet список из почти 3 млн сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. В перечне указаны реальные IP-адреса сайтов, для которых существуют угрозы атак на них.

По данным СНБО, в списке оказались адреса с доменом gov.ua, а также более 6500 адресов с доменом ua. Также речь идет о ресурсах, принадлежащих объектам критической инфраструктуры.

По данным украинских специалистов, часть данных относительно украинских сайтов является устаревшей, а часть — по-прежнему актуальна. В этой связи существует угроза основным субъектам кибербезопасности, заявили в СНБО.

Установлено, что сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию реальных IP-адресов для смягчения DDoS-атак.

В январе текущего года нацполиция Украины открыла уголовное производство из-за хакерской атаки на сайт компании Burisma Holdings и студии «Квартал 95». Дело открыли по статьям о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции (ч. 2 ст. 163 УК Украины) и о несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Как утверждал помощник главы МВД Артем Миняйло, атака, «скорее всего, была проведена в сотрудничестве с российскими спецслужбами». Для проведения расследования Украина обратилась в Федеральное бюро расследований США.