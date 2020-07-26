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В Крыму нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Крыму завершились поиски пропавшего трехлетнего мальчика — ребенка нашли мертвым. Об этом заявил глава регионального управления МЧС Сергей Шахов, передает «РИА Новости».

«К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия», — сообщил Шахов.

Как сообщал ранее региональный главк Следственного комитета, мальчик из села Строгановка Симферопольского района пропал во время прогулки около 16:00 в пятницу, 24 июля.

Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила его мать. На место происшествия выезжали следователи. К поискам пропавшего присоединились полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры из спасательного отряда «Лиза Алерт».

В связи с пропажей мальчика было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

Теги: Крым, пропавшие дети, поиски
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