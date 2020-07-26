Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Варди стал самым возрастным лучшим бомбардиром английской лиги за 72 года Спорт, 21:06 Онищенко назвал отличия симптомов при гриппе и COVID-19 Общество, 21:00 «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и прошел в Лигу чемпионов Спорт, 20:39 МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре Общество, 20:27 Макгрегор принял предложение Рамоса потренироваться с «Реалом» Спорт, 20:22 Трампа обвинили в использовании имени Рейгана при сборе денег на выборы Политика, 20:19 РБК Pro: как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» Pro, 20:01 Актриса из «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет Общество, 19:56 Министр спорта предложил не считать гольф спортом «для богатых» Спорт, 19:51 «Ливерпуль» пропустил самый быстрый гол в своей истории Спорт, 19:35 Тренер Исмаилова назвал условия для реванша с Емельяненко Спорт, 19:32 В четырех коммерческих банках Белоруссии за день произошли сбои Финансы, 19:29 «Спартак» отметил неделю без отмененных голов из-за VAR Спорт, 19:18 Путин и Зеленский по телефону обсудили «украинский кризис» Политика, 18:49
Общество ,  
0 

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Вечером в воскресенье, 26 июля, в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с, сообщается на сайте областного главка МЧС.

Экстренное предупреждение из-за плохой погоды сохранится до конца дня.

В МЧС рекомендовали не парковать автомобили у деревьев и шатких конструкций, а при нахождении на улице обходить деревья и дома с неустойчивой кровлей. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки и антенн, говорится в сообщении.

На сайте главного управления МЧС по Москве экстренного предупреждения из-за погоды нет. В ежедневном оперативном прогнозе указывается, что в ночь с 26 на 27 июля в столице возможен небольшой дождь, а порывы ветры составят 3‒8 м/с. Опасные метеорологические явления или природные явления не прогнозируются.

Синоптики сообщили о возможно самом дождливом лете в истории Москвы
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что текущее лето может стать самым дождливым в истории метеонаблюдений в Москве. По его словам, в текущем месяце в Москве норма осадков уже выпала 23 июля, а в июне выпало более двух норм. «Это лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым», — сказал синоптик.

Теги: МЧС, предупреждение, Московская область
Материалы по теме
МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в 11 регионах
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре
Общество
Синоптики сообщили о возможно самом дождливом лете в истории Москвы
Общество
Читайте на РБК Pro
Глава Ipsos Дидье Трюшо — РБК: «Я ненавижу нынешнюю культуру стартапов» Глава Ipsos Дидье Трюшо — РБК: «Я ненавижу нынешнюю культуру стартапов»
Инструкция от Boxberry: как открыть пункт выдачи заказов Инструкция от Boxberry: как открыть пункт выдачи заказов
Тебе не скрыться: как удаленка привела к тотальной слежке за сотрудниками Тебе не скрыться: как удаленка привела к тотальной слежке за сотрудниками
Маркировка одежды и обуви: бедствие или новый этап развития фешен-ретейла Маркировка одежды и обуви: бедствие или новый этап развития фешен-ретейла
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter