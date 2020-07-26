МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре

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Вечером в воскресенье, 26 июля, в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с, сообщается на сайте областного главка МЧС.

Экстренное предупреждение из-за плохой погоды сохранится до конца дня.

В МЧС рекомендовали не парковать автомобили у деревьев и шатких конструкций, а при нахождении на улице обходить деревья и дома с неустойчивой кровлей. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки и антенн, говорится в сообщении.

На сайте главного управления МЧС по Москве экстренного предупреждения из-за погоды нет. В ежедневном оперативном прогнозе указывается, что в ночь с 26 на 27 июля в столице возможен небольшой дождь, а порывы ветры составят 3‒8 м/с. Опасные метеорологические явления или природные явления не прогнозируются.