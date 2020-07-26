В четырех коммерческих банках Белоруссии за день произошли сбои

В Белоруссии произошли технические сбои в работе Банка БелВЭБ, Идея Банке, Технобанке и РРБ Банке, пишет портал Tut.by.

В БелВЭБ изданию сообщили, что зафиксировали перебои в работе банковских карт и системе дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, в банке по техническим причинам временно приостановили работу контакт-центра.

В Идея Банке, в свою очередь, указали, что работают над устранением проблем в работе банковских карт и системы дистанционного банковского обслуживания. «Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности», — сообщается на сайте банка.

Сообщение о проблемах с операциями по карточкам из-за «проведения внеплановых технических работ» также размещено на сайте Технобанка, а на сайте РРБ Банка сообщается о «кратковременных перерывах в прохождении операций с карточками и в доступе пользователей в систему обслуживания».