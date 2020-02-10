Пользователи пожаловались на сбои в работе онлайн-банка и приложения ВТБ

Представители банка в соцсетях подтвердили наличие трудностей, заверив, что принимаются все меры для восстановления доступа

Фото: Олег Яковлев / РБК

Клиенты ВТБ жалуются на сбой в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн». Сообщения о невозможности воспользоваться онлайн-сервисом появились на странице банка в сети Twitter.

Представитель банка в ответах пользователям Twitter сообщил, что «видим затруднения при входе» в мобильное приложение. Другому пользователю, который жаловался на работу «ВТБ-Онлайн», представитель банка сообщил: «наблюдаем трудности» при входе.

С аналогичными жалобами обращаются и пользователи мобильного приложения.