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Пользователи пожаловались на сбои в работе онлайн-банка и приложения ВТБ

Представители банка в соцсетях подтвердили наличие трудностей, заверив, что принимаются все меры для восстановления доступа
ВТБ VTBR ₽0,0475 -1,24% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК

Клиенты ВТБ жалуются на сбой в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн». Сообщения о невозможности воспользоваться онлайн-сервисом появились на странице банка в сети Twitter.

Представитель банка в ответах пользователям Twitter сообщил, что «видим затруднения при входе» в мобильное приложение. Другому пользователю, который жаловался на работу «ВТБ-Онлайн», представитель банка сообщил: «наблюдаем трудности» при входе.

С аналогичными жалобами обращаются и пользователи мобильного приложения.

Приложение ВТБ, установленное на смартфоне корреспондента РБК, при попытке входа сообщает, что система временно недоступна.

На наличие проблем указывают и данные сервиса Downdetector, где резко выросло число жалоб клиентов ВТБ. Большинство из них жалуются на невозможность войти в систему. Первый пик жалоб пользователей пришелся на 13:20 мск, второй был зафиксирован между 15:00 и 16:00. Наибольшее число жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, однако трудности наблюдаются и в других регионах России.

РБК направил запрос в ВТБ.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВТБ
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