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Во Вьетнаме 13 человек погибли в ДТП с автобусом

В центральной части Вьетнама в воскресенье, 26 июля, произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает газета Nhan Dan.

Инцидент произошел в провинции Куангбинь около 10:00 по местному времени (6:00 мск). 45-местный автобус вез учеников местной школы по национальному парку Фонгня-Кебанг. Там автобус врезался в скалу и перевернулся.

По состоянию на 10:30 мск девять пассажиров автобуса погибли на месте происшествия, еще четверо скончались позже в больнице. 27 человек получили ранения, у многих пострадавших серьезные травмы.

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Издание отмечает, что спасательные работы на месте аварии осложнялись отсутствием связи в горной местности и сложным рельефом. Для госпитализации пострадавших использовались десять машин скорой помощи.

Ранее в июле авария с участием туристического автобуса произошла в канадской провинции Альберта. Транспорт съехал с дороги во время осмотра Колумбийского ледникового поля и перевернулся рядом с ледником.

В салоне автобуса находились 27 человек, трое из них погибли. В министерстве здравоохранения провинции отметили, что в больницы были доставлены еще несколько человек с тяжелыми травмами.

Теги: Вьетнам, ДТП, жертвы
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