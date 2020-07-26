Во Вьетнаме 13 человек погибли в ДТП с автобусом

В центральной части Вьетнама в воскресенье, 26 июля, произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает газета Nhan Dan.

Инцидент произошел в провинции Куангбинь около 10:00 по местному времени (6:00 мск). 45-местный автобус вез учеников местной школы по национальному парку Фонгня-Кебанг. Там автобус врезался в скалу и перевернулся.

По состоянию на 10:30 мск девять пассажиров автобуса погибли на месте происшествия, еще четверо скончались позже в больнице. 27 человек получили ранения, у многих пострадавших серьезные травмы.

Издание отмечает, что спасательные работы на месте аварии осложнялись отсутствием связи в горной местности и сложным рельефом. Для госпитализации пострадавших использовались десять машин скорой помощи.