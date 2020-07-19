Три человека погибли в Канаде при ДТП с туристическим автобусом

В Канаде перевернулся автобус с туристами, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает местный телеканал CBC.

Инцидент произошел в провинции Альберта в национальном парке Джаспер около 13:00 по местному времени (22:00 мск) в субботу. Автобус компании Pursuit с туристами, которые осматривали Колумбийское ледниковое поле, съехал с дороги и перевернулся рядом с ледником Атабаска.

В салоне автобуса находились 27 человек. Трое из них погибли. Еще несколько человек получили серьезные травмы и были госпитализированы. В местном Минздраве сообщили, что в больницы Альберты поступили несколько пациентов, некоторые из них находятся в тяжелом и критическом состоянии. Причина ДТП сейчас устанавливается.

В начале июля на севере Турции произошло ДТП с участием автобуса местной туристической компании. Из-за лопнувшего на ходу колеса транспортное средство врезалось в бетонные заграждения на ремонтируемом участке трассы в промзоне недалеко от города Гебзе.