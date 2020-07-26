В США умер первый ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?»

Американский телеведущий и актер Реджис Филбин умер в США в возрасте 88 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление семьи Филбина.

«Мы с глубокой грустью сообщаем, что наш любимый Реджис Филбин скончался прошлой ночью по естественным причинам за месяц до своего 89-летия», — говорится в сообщении.

Филбин вел многие популярные телевизионные шоу. В том числе он был первым ведущим американской версии «Кто хочет стать миллионером?». Эту программу начали показывать в Соединенных Штатах в 1999 году.

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