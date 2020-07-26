Общество , 26 июл, 03:06
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В США умер первый ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?»
Американский телеведущий и актер Реджис Филбин умер в США в возрасте 88 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление семьи Филбина.
«Мы с глубокой грустью сообщаем, что наш любимый Реджис Филбин скончался прошлой ночью по естественным причинам за месяц до своего 89-летия», — говорится в сообщении.
Филбин вел многие популярные телевизионные шоу. В том числе он был первым ведущим американской версии «Кто хочет стать миллионером?». Эту программу начали показывать в Соединенных Штатах в 1999 году.
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