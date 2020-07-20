Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

Александру Беляеву был 71 год. Последние годы он боролся с раком

Александр Беляев (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

На 72-м году жизни умер телеведущий и ученый Александр Беляев. Об этом сообщает телеканал НТВ, на котором он долгое время работал.

«Он скончался в реанимации в больнице сегодня ночью», — подтвердили РБК в Институте географии РАН.

В последние годы Беляев боролся с онкологическим заболеванием.

В Институте географии Академии наук Беляев работал с начала 1970-х годов. В 1972 году он закончил географический факультет МГУ по специальности «гидрология суши». В 1987 году был назначен заместителем директора Института географии РАН по научным вопросам. Он участвовал в ряде научных экспедиций, в том числе в пустыню Гоби. По его собственным словам, в ходе экспедиции он помог открыть вид пауков, названный в его честь Гонофузий Беляевий.

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ. Вел передачи «Азбука синоптика», «Сразись с нацией», «Солнечно. Без осадков», занимался озвучкой документальных фильмов. Был членом Академии российского телевидения. На телевидении он был известен как профессор, хотя и не имел этого звания. Как рассказывал сам Беляев, профессором его начал называть журналист Леонид Парфенов