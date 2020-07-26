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Спецпредставитель США посетит Афганистан

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Кабул, где обсудит внутриафганское урегулирование. Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

«Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился 24 июля в Доху, Исламабад, Кабул, Осло и Софию», — отметили в ведомстве.

В Госдепартаменте добавили, что в Дохе и Кабуле Халилзад будет добиваться разрешения оставшихся вопросов в преддверии межафганских переговоров. В том числе речь пойдет об обмене пленными и сокращении уровня насилия.

В Исламабаде спецпредставитель США постарается добиться поддержки усилий по межафганским переговорам со стороны Пакистана. В Осло и Софии он поделится последними данными по афганскому мирному процессу с союзниками по НАТО.

США и «Талибан» закончили 19-летнюю войну
Политика
Фото: Carlos Barria / Reuters

«Стороны сейчас как никогда близки к началу межафганских переговоров, которые являются следующим ключевым шагом для окончания 40-летней войны в Афганистане», — говорится в сообщении ведомства. В Госдепартаменте отметили, что в вопросе обмена пленными «достигнут значительный прогресс», однако для его полного разрешения необходимо еще приложить усилия.

29 февраля в Дохе США и представители запрещенной в России террористической группировки «Талибан» подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуске в стране мирного процесса.

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Сделка, в частности, предполагает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев, а также отказ «Талибана» от использования афганской территории для нападений. Кроме того, афганское правительство должно было освободить до 5 тыс. заключенных талибов в обмен на 1 тыс. сотрудников сил безопасности, удерживаемых «Талибаном».

Теги: США, Афганистан
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