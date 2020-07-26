Спецпредставитель США посетит Афганистан

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Кабул, где обсудит внутриафганское урегулирование. Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

«Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился 24 июля в Доху, Исламабад, Кабул, Осло и Софию», — отметили в ведомстве.

В Госдепартаменте добавили, что в Дохе и Кабуле Халилзад будет добиваться разрешения оставшихся вопросов в преддверии межафганских переговоров. В том числе речь пойдет об обмене пленными и сокращении уровня насилия.

В Исламабаде спецпредставитель США постарается добиться поддержки усилий по межафганским переговорам со стороны Пакистана. В Осло и Софии он поделится последними данными по афганскому мирному процессу с союзниками по НАТО.