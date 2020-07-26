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Тысячи израильтян вышли на антиправительственную акцию в Иерусалиме

Тысячи демонстрантов вышли на улицы в Израиле в субботу вечером, чтобы призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Издание со ссылкой на представителя полиции передает, что в Иерусалиме в протестной акции приняли участие около 5 тыс. человек. Также несколько сотен человек собрались на акцию протеста возле частного дома Нетаньяху в городе Кесария.

Издание Middle East Eye сообщает, что тысячи протестующих также вышли на улицы Тель-Авива.

Антиправительственные протесты в Израиле. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протесты в Израиле продолжаются на протяжении нескольких месяцев. В последнюю неделю такие акции проходят регулярно. Манифестанты выдвигают разные требования, часть из них выступает за отставку правительства во главе с Биньямином Нетаньяху. Премьера подозревают в получении информационной поддержки от некоторых СМИ в обмен на лоббирование интересов их владельцев, а также в получении дорогостоящих подарков.

Кроме того, к демонстрациям в Иерусалиме присоединяются рестораторы, социальные работники и самозанятые, выступившие против ограничений, которые вводятся в стране из-за пандемии коронавируса.

Теги: Израиль, Иерусалим, Беньямин Нетаньяху
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