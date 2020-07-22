Общество , 22 июл, 13:19
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Антиправительственные протесты в Израиле. Фоторепортаж
В Израиле во вторник вечером, 21 июля, прошла очередная акция протеста против правительства Биньямина Нетаньяху, завершившаяся задержанием 34 человек. Протестующие с апреля выступают за отставку премьера и против мер, введенных в связи с пандемией
Манифестанты выдвигают разные требования, часть из них выступают за отставку правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Во вторник к демонстрациям в Иерусалиме присоединились рестораторы, социальные работники и самозанятые. Они протестуют против ограничений, которые вводятся в стране из-за пандемии коронавируса
Согласно утвержденным правительством правилам, с 18 июля в Израиле были закрыты спортзалы, бассейны и танцевальные студии, с 21 июля рестораны смогут работать только на вынос, а пребывание на пляжах запретят с 24 июля
Протесты переросли в столкновения с полицией, когда активисты подошли к зданию кнессета в Иерусалиме
Полиция применила водометы
Были задержаны 34 человека
Требования протестующих об отставке Нетаньяху связаны и с расследованием обвинений в отношении него: премьера подозревают в получении информационной поддержки от некоторых СМИ в обмен на лоббирование интересов их владельцев, а также в получении дорогостоящих подарков
Протесты продолжаются несколько месяцев
По данным на 22 июля, в Израиле зафиксировано более 54 тыс. случаев заражения коронавирусом