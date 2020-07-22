Антиправительственные протесты в Израиле. Фоторепортаж

Манифестанты выдвигают разные требования, часть из них выступают за отставку правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Во вторник к демонстрациям в Иерусалиме присоединились рестораторы, социальные работники и самозанятые. Они протестуют против ограничений, которые вводятся в стране из-за пандемии коронавируса

Согласно утвержденным правительством правилам, с 18 июля в Израиле были закрыты спортзалы, бассейны и танцевальные студии, с 21 июля рестораны смогут работать только на вынос, а пребывание на пляжах запретят с 24 июля

Протесты переросли в столкновения с полицией, когда активисты подошли к зданию кнессета в Иерусалиме

Полиция применила водометы

Требования протестующих об отставке Нетаньяху связаны и с расследованием обвинений в отношении него: премьера подозревают в получении информационной поддержки от некоторых СМИ в обмен на лоббирование интересов их владельцев, а также в получении дорогостоящих подарков

Протесты продолжаются несколько месяцев