Главу уральского отделения Transparency International задержали в Казани

Екатерина Петрова (Фото: pekatya / Facebook)

Главу уральского отделения международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Екатерину Петрову задержали в Казани. Эту информацию РБК подтвердил заместитель генерального директора Transparency International Илья Шиманов.

Петрову забрали в полицию перед ее лекцией, посвященной антикоррупционному контролю над государственными закупками, уточнил он. Вместе с ней были задержаны еще 15 человек.

Шиманов рассказал, что задержание главы уральского отделения Transparency International связано с «претензиями к хозяину помещения», речь идет «о ложном минировании».

«Каким образом Екатерина Петрова, уважаемый общественник, член Общественной палаты Екатеринбурга и руководитель уральского офиса Transparency International, может быть причастна к этим вещам, я не знаю. Сейчас она находится в отделе полиции № 16 на улице Япеева. Мы нашли адвоката, сейчас он разбирается в этой истории», — сказал замгендиректора организации.