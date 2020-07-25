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Главу уральского отделения Transparency International задержали в Казани

Екатерина Петрова
Екатерина Петрова (Фото: pekatya / Facebook)

Главу уральского отделения международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Екатерину Петрову задержали в Казани. Эту информацию РБК подтвердил заместитель генерального директора Transparency International Илья Шиманов.

Петрову забрали в полицию перед ее лекцией, посвященной антикоррупционному контролю над государственными закупками, уточнил он. Вместе с ней были задержаны еще 15 человек.

Шиманов рассказал, что задержание главы уральского отделения Transparency International связано с «претензиями к хозяину помещения», речь идет «о ложном минировании».

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Каким образом Екатерина Петрова, уважаемый общественник, член Общественной палаты Екатеринбурга и руководитель уральского офиса Transparency International, может быть причастна к этим вещам, я не знаю. Сейчас она находится в отделе полиции № 16 на улице Япеева. Мы нашли адвоката, сейчас он разбирается в этой истории», — сказал замгендиректора организации.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД по Татарстану.

Как пояснила сама Петрова порталу e1.ru, задержанные, по словам полицейских, доставлены в отделение в качестве свидетелей в связи с заведомо ложным сообщением о готовящемся теракте (ст. 207 УК). Звонок об угрозе теракта в другом здании якобы поступил с телефона хозяина помещения, где должна была пройти лекция, рассказала она.

Теги: новости, Transparency International, задержание
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