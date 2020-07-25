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В Киргизии объявят траур по погибшим от коронавируса

Похороны жертв коронавируса COVID-19 в Бишкеке
Похороны жертв коронавируса COVID-19 в Бишкеке (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Киргизия объявит 30 июля Днем национального траура по погибшим от коронавируса. Об этом сообщил в эфире государственной радиостанции «Биринчи радио» («Первое радио») президент страны Сооронбай Жээнбеков.

«В этот день поминовения погибших соотечественников будем читать Коран. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших соотечественников. В сердце каждого кыргызстанца трудности, тяжелые потери. Желаю своим соотечественникам терпения и мужества. Пусть земля будет пухом для всех умерших», — сказал президент.

Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с COVID-19
Общество
Фото: МЧС РФ

Накануне в Киргизию прибыл спецборт МЧС России со специалистами Минздрава для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным ведомства, в Бишкек вылетели семь специалистов из Москвы, а также 42 медицинских работника из Уфы. После оказания помощи российские специалисты вернутся домой авиацией МЧС.

Согласно данным Минздрава Киргизии на 24 июля, с начала пандемии в республике выявлено 15 779 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 8496 человек. Умерли 986 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Киргизия, день траура, коронавирус, погибшие
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