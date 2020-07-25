В МЧС назвали признаки теплового удара

Первыми признаками теплового удара являются сильная головная боль, слабость и головокружение. Об этом сообщили специалисты МЧС России, передает «РИА Новости».

Также у получившего тепловой удар может начаться тошнота и рвота, участиться сердцебиение и подняться температура.

Для помощи при тепловом ударе человека необходимо увести в прохладное место и избавить от лишней или обтягивающей одежды. На голову и тело следует положить мокрые полотенца и следить за тем, чтобы они не нагревались.

Чтобы избежать теплового удара, в жару стоит носить головной убор и легкую одежду, а также соблюдать правильный питьевой режим, сообщили специалисты. Кроме того, в МЧС посоветовали чаще быть в тени, избегать тяжелых физических нагрузок и не употреблять спиртное.