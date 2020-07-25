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Политика ,  
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Путин напомнил следователям о нравственной основе работы

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником и указал, что нравственной основой их работы всегда были честность и объективность. Ролик с поздравлением размещен на сайте Кремля.

«Честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной, профессиональной основой работы следователя», — сказал Путин.

Президент отметил, что российские следователи, в том числе сотрудники СК, МВД и ФСБ сегодня также «достойно продолжают» эти традиции.

По словам президента, сотрудники следствия отстаивают правду, достоинство человека и защищают права пострадавших из-за преступлений или незаконного преследования.

«Главный критерий оценки вашей работы — это не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан», — сказал Путин, отметив, что все ошибки должны быть своевременно исправлены, а истина восстановлена.

Путин поздравил следователей с праздником
Политика

День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля с 2014 года. Выбор даты связан тем, что 25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского».

Теги: поздравление, следователи, Владимир Путин
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