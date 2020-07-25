Путин напомнил следователям о нравственной основе работы

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником и указал, что нравственной основой их работы всегда были честность и объективность. Ролик с поздравлением размещен на сайте Кремля.

«Честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной, профессиональной основой работы следователя», — сказал Путин.

Президент отметил, что российские следователи, в том числе сотрудники СК, МВД и ФСБ сегодня также «достойно продолжают» эти традиции.

По словам президента, сотрудники следствия отстаивают правду, достоинство человека и защищают права пострадавших из-за преступлений или незаконного преследования.

«Главный критерий оценки вашей работы — это не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан», — сказал Путин, отметив, что все ошибки должны быть своевременно исправлены, а истина восстановлена.