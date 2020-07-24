СМИ назвали ослов причиной крушения гуманитарного самолета в Сомали

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Кенийский самолет с грузом ООН потерпел крушение при приземлении на взлетно-посадочную полосу из-за появившихся на ней ослов. Об этом свидетельствуют предварительные выводы Управления гражданской авиации Сомали, сообщает кенийская газета The East African.

По предварительным данным, животные паслись вблизи взлетно-посадочной полосы. Приземляющийся самолет испугал их, и они побежали по траектории движения борта. В результате самолет изменил курс и врезался в кучу песка. Все находившиеся на борту люди выжили.

Крушение самолета произошло 14 июля. По данным властей, самолет Fokker вез груз из Джибути.

Самолет принадлежал авиакомпании Blue Bird Aviation. Его ООН наняла для транспортировки продовольствия и гуманитарных грузов в город Беледуэйне в центральной части Сомали.