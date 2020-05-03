В Боливии разбился самолет с испанскими гражданами

В Боливии разбился легкомоторный самолет Beechcraft Baron. В результате крушения погибли шесть человек. Об этом в Twitter сообщили ВВС страны.

На борту самолета, который выполнял гуманитарный рейс, находились двое пилотов и четверо граждан Испании — их собирались репатриировать из Боливии. Борт вылетел из города Тринидад на севере страны и направлялся в Санта-Крус. Крушение произошло в департаменте Бени в 13:42 по местному времени 2 мая (20:42 мск).

Все находившиеся на борту погибли. Причину катастрофы предстоит выяснить совету по расследованию авиационных происшествий.

В конце марта на Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет авиакомпании Lion Air. Он направлялся из Манилы в Себу.