В Норильске подтопило шахту рудника «Маяк»

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В шахту рудника «Маяк» в Норильске попала вода, это произошло из-за подтопления насосной станции грунтовыми водами на отметке минус 245 м, сообщила РБК пресс-служба «Норникеля». Никто из горняков не пострадал.

«Весь персонал, 112 сотрудников, находившихся в горных выработках рудника «Маяк», был поднят на поверхность. Угрозы жизни и здоровью работников нет», — пояснили в компании.

Сейчас ведутся работы по откачке воды и ликвидации подтопления.

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, для ликвидации подтопления задействовано 37 человек и шесть единиц техники. В ближайшее время работа предприятия будет возобновлена.