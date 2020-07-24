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В Норильске подтопило шахту рудника «Маяк»

Норникель GMKN ₽18 994 +1,44% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В шахту рудника «Маяк» в Норильске попала вода, это произошло из-за подтопления насосной станции грунтовыми водами на отметке минус 245 м, сообщила РБК пресс-служба «Норникеля». Никто из горняков не пострадал.

«Весь персонал, 112 сотрудников, находившихся в горных выработках рудника «Маяк», был поднят на поверхность. Угрозы жизни и здоровью работников нет», — пояснили в компании.

Сейчас ведутся работы по откачке воды и ликвидации подтопления.

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, для ликвидации подтопления задействовано 37 человек и шесть единиц техники. В ближайшее время работа предприятия будет возобновлена.

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Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Шахта «Маяк» является частью заполярного филиала компании «Норникель». Рудники «Таймырский», «Октябрьский», «Комсомольский», «Скалистый» и «Маяк» разрабатывают Талнахское и Октябрьское месторождения.


 

Теги: «Норникель», Маяк, рудник
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