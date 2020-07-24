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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Кореи обсудят введение карантинных мер для приехавших из России

Порт Пусан
Порт Пусан (Фото: Truth Leem / Reuters)

Правительство Южной Кореи рассмотрит вопрос о включении России в список стран, граждане которых должны пройти более строгие проверки на заболевание коронавирусом, сообщило корейское агентство Yonhap.

«Правительство рассмотрит вопрос о назначении России страной, к которой будут применяться более строгие карантинные меры», — заявил генеральный директор по политике общественного здравоохранения Министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Юн Тэ Хо.

Если это произойдет, все прибывающие из России граждане обязаны будут предоставить сертификат, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции.

Это связано с обнаружением COVID-19 у 32 моряков на российском судне «Петр Первый», пришвартованном в порту Пуссана. Тесты еще 94 членов экипажа показали отрицательный результат.

Как сообщает генконсульство России на своей странице в Facebook, все заразившиеся будут госпитализированы в специализированный медцентр Пусана.

В июне было зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом на двух российских кораблях. После этого правительство страны распорядилось проводить карантинные проверки на бортах всех российских судов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с января по июль 2020 года в Корее заразилось около 14 тыс. человек, 297 — умерли. За поселение сутки в стране выявлено 59 новых случаев.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Теги: Южая Корея, коронавирус, COVID-19
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