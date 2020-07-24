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Пандемия коронавируса ,  
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Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Санкт-Петербурге стабилизируется ситуация с коронавирусом, а власти постепенно отменяют ограничительные меры. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в интервью «РИА Новости».

По его словам, в связи со стабилизацией ситуации по предварительной записи начали работу многие госучреждения, открылись сады и парки, салоны красоты и другие предприятия. Также в обычном режиме начал работать метрополитен. Беглов отметил, что местные власти постепенно снимают ограничения по согласованию с Роспотребнадзором.

Губернатор добавил, что власти балансируют между удобством и безопасностью, но в первую очередь думают о здоровье жителей. «Поэтому остается обязательным использование масок и перчаток в общественных местах, на транспорте и в магазинах», — уточнил Беглов.

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По словам губернатора, на данный момент число заболевших с небольшими колебаниями остается на одном уровне, при этом показатель не превышает число выздоровевших. По его словам, что это в основном связано с тем, что некоторые жители на соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. «Если мы будем вести себя так, как будто эпидемия уже закончилась, то их придется продлевать и дальше», — отметил он, предложив жителям города все же соблюдать меры безопасности.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Санкт-Петербурге всего выявлено 30 281 случай заражений, выздоровели 22 807 человек и умерли 1 908 пациентов. За сутки зафиксировано 181 новый случай, выписались 93 пациента и умерли 27 человек.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Александр Беглов, Санкт-Петербург
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