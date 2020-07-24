Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге

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В Санкт-Петербурге стабилизируется ситуация с коронавирусом, а власти постепенно отменяют ограничительные меры. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в интервью «РИА Новости».

По его словам, в связи со стабилизацией ситуации по предварительной записи начали работу многие госучреждения, открылись сады и парки, салоны красоты и другие предприятия. Также в обычном режиме начал работать метрополитен. Беглов отметил, что местные власти постепенно снимают ограничения по согласованию с Роспотребнадзором.

Губернатор добавил, что власти балансируют между удобством и безопасностью, но в первую очередь думают о здоровье жителей. «Поэтому остается обязательным использование масок и перчаток в общественных местах, на транспорте и в магазинах», — уточнил Беглов.

По словам губернатора, на данный момент число заболевших с небольшими колебаниями остается на одном уровне, при этом показатель не превышает число выздоровевших. По его словам, что это в основном связано с тем, что некоторые жители на соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. «Если мы будем вести себя так, как будто эпидемия уже закончилась, то их придется продлевать и дальше», — отметил он, предложив жителям города все же соблюдать меры безопасности.