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Суд освободил по амнистии фигуранта дела о крушении самолета главы Total

Надежда Архипова
Надежда Архипова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Солнцевский суд Москвы освободил от наказания по амнистии диспетчера аэропорта «Внуково» Надежду Архипову, которая была фигурантом дела о крушении самолета президента французского нефтегазового концерна Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает «Интерфакс».

В суде все трое фигурантов дела получили наказание в виде лишения свободы, но диспетчера руления аэропорта Архипову судья Екатерина Гришина освободила от него. С обвиняемой сняли судимость в связи с постановлением Госдумы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Все фигуранты признаны виновными в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК).

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