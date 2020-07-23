В Саудовской Аравии сообщили об операции короля Сальмана

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд (Фото: Tomohiro Ohsumi / Reuters)

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд успешно перенес операцию по удалению желчного пузыря. Об этом сообщил МИД королевства на своей странице в Twitter.

В сообщении сказано, что операция по удалению желчного пузыря была сделана в больнице имени короля Фейсала. Король Сальман останется на некоторое время в медучреждении в связи с рекомендацией медиков.

Ранее, 20 июля, он попал в больницу Эр-Рияда. Саудовское агентство печати сообщало, что там он проходил обследование из-за воспаления желчного пузыря.

Королю Сальману 84 года. Он взошел на престол в январе 2015 года, так как предыдущий король Абдалла скончался.