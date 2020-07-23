Политика , 23 июл, 19:11
0
В Саудовской Аравии сообщили об операции короля Сальмана
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд успешно перенес операцию по удалению желчного пузыря. Об этом сообщил МИД королевства на своей странице в Twitter.
В сообщении сказано, что операция по удалению желчного пузыря была сделана в больнице имени короля Фейсала. Король Сальман останется на некоторое время в медучреждении в связи с рекомендацией медиков.
Ранее, 20 июля, он попал в больницу Эр-Рияда. Саудовское агентство печати сообщало, что там он проходил обследование из-за воспаления желчного пузыря.
Королю Сальману 84 года. Он взошел на престол в январе 2015 года, так как предыдущий король Абдалла скончался.