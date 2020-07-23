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МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в 11 регионах

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 11 регионах в четверг, 23 июля, возможны сильные грозы, сообщается на сайте пресс-службы МЧС России. Осадки и сильный ветер могут повлиять «на работу объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, всех видов транспорта», добавили в министерстве.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На территориях Челябинской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании и Чечни возможны подтопления.

По данным МЧС, там также возможен град, а скорость ветра может достигать 25 м/с.

Неблагоприятный прогноз в МЧС делают для Бурятии, Башкирии, Татарстана, Дагестана, Самарской и Оренбургской областей.

Ранее синоптики сообщали об опасных погодных явлениях на Урале и в Сибири.

Аналогичная погода ждет жителей Курганской, Тюменской, Томской и Кемеровской областей.

Теги: МЧС, ГУ МЧС, грозы, ЧС, Урал, Кавказ, погода
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