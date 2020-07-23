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СК доложил Мизулиной об итоге проверки сообщений о ее двойном гражданстве

Елена Мизулина
Елена Мизулина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Следственный комитет (СК) проверил данные о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной, сообщили РБК в пресс-службе сенатора.

В ответе сенатору от имени руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрея Стрижова от 30 июня 2020 года говорится, что в Telegram-канале «Небожена» и на сайте www.eg.ru была опубликована недостоверная информация о двойном гражданстве Мизулиной.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления СК России по Москве Юлии Ивановой.

Мизулина объяснила проверку СК сообщений о ее двойном гражданстве
Общество
Елена Мизулина

Мизулина обратилась в СК с просьбой провести проверку из-за публикаций о наличии у нее вида на жительство в Бельгии в январе, писал ранее РБК. Публикации об этом появились в январе 2020 года в Telegram-канале «Небожена».

Мизулина рассказала РБК, что материалы о возможных преступлениях, предусмотренных статьями 128.1 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти»), были переданы в Следственный комитет. Она также пояснила, что ранее направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту распространения клеветнической информации о наличии у нее двойного гражданства.

Закон «О порядке формирования Совета Федерации» запрещает выдвигать в сенаторы лиц, имеющих гражданство другой страны. Конституция также предусматривает запрет для сенаторов иметь гражданство других стран либо вид на жительство за границей.

Теги: Елена Мизулина, Сенат, второе гражданство, Следственный комитет России ..., новости
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