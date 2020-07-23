Группа ABBA выпустит пять новых треков впервые за 27 лет

Шведская группа ABBA в 2021 году намерена выпустить сразу пять новых песен. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда, который взял видеоинтервью у солиста шведской четверки Бьорна Ульвеуса.

Изначально ABBA планировала выпустить два новых трека уже в этом году, однако воссоединение группы отложилось из-за пандемии коронавируса и технических накладок.

Последний студийный альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году. В 1982 году вышла пластинка-компиляция The Singles: The First Ten Years, включавшая две новые песни. В 1993 и 1994 года группа выпустила сборники, в которых были еще три ранее неизданные песни.

ABBA приобрела всемирную известность после победы на конкурсе «Евровидение» в 1974 году с песней Waterloo. Коллектив состоял из вудх супружеских пар — Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Позже их браки распались.