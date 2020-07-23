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Группа ABBA выпустит пять новых треков впервые за 27 лет

Шведская группа ABBA в 2021 году намерена выпустить сразу пять новых песен. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда, который взял видеоинтервью у солиста шведской четверки Бьорна Ульвеуса.

Изначально ABBA планировала выпустить два новых трека уже в этом году, однако воссоединение группы отложилось из-за пандемии коронавируса и технических накладок.

Последний студийный альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году. В 1982 году вышла пластинка-компиляция The Singles: The First Ten Years, включавшая две новые песни. В 1993 и 1994 года группа выпустила сборники, в которых были еще три ранее неизданные песни.

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ABBA приобрела всемирную известность после победы на конкурсе «Евровидение» в 1974 году с песней Waterloo. Коллектив состоял из вудх супружеских пар — Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Позже их браки распались.

В 2018 в Instagram группы появилось сообщение, что ABBA воссоединяется для записи новых песен. Позже стало известно, что группа планирует выпустить две новых песни I Still Have Faith in You» и Don't Shut Me Down.

Теги: группа, песни, музыка
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