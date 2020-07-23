The Rolling Stones выпустила ранее неизвестную песню 1974 года

Британская рок-группа The Rolling Stones сделала релиз ранее не выпускавшейся песни Scarlet, записанной в 1974 году. Об этом говорится в заявлении The Rolling Stones в Twitter.

«Первоначально записанный в октябре 1974 года, этот трек никогда не публиковался раньше», — говорится в заявлении музыкантов.

В записи принимал участие легендарный гитарист из Led Zeppelin Джимми Пейдж, а также бас-гитарист Рик Греч из группы Blind Faith.

Как пишет журнал Rolling Stones, песня Scarlet будет включена в предстоящий сборник Goat’s Head Soup, который должен выйти в сентябре.

Как рассказал гитарист рок-группы Кит Ричардс, песня была записана после того, как Rolling Stones пришли в студию под конец записи Led Zeppelin. «Насколько я помню, мы пришли в конце сессии Zeppelin. Они уезжали, нас записали следующими. Если мне не изменяет память, Джимми решил остаться», — сообщил музыкант.