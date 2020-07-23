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Технологии и медиа ,  
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The Rolling Stones выпустила ранее неизвестную песню 1974 года

Британская рок-группа The Rolling Stones сделала релиз ранее не выпускавшейся песни Scarlet, записанной в 1974 году. Об этом говорится в заявлении The Rolling Stones в Twitter.

«Первоначально записанный в октябре 1974 года, этот трек никогда не публиковался раньше», — говорится в заявлении музыкантов.

В записи принимал участие легендарный гитарист из Led Zeppelin Джимми Пейдж, а также бас-гитарист Рик Греч из группы Blind Faith.

Как пишет журнал Rolling Stones, песня Scarlet будет включена в предстоящий сборник Goat’s Head Soup, который должен выйти в сентябре.

Как рассказал гитарист рок-группы Кит Ричардс, песня была записана после того, как Rolling Stones пришли в студию под конец записи Led Zeppelin. «Насколько я помню, мы пришли в конце сессии Zeppelin. Они уезжали, нас записали следующими. Если мне не изменяет память, Джимми решил остаться», — сообщил музыкант.

The Rolling Stones выпустили сингл об изоляции
Общество
Фото: Keith Tsuji / Getty Images

По его словам, изначально песня Scarlet не задумывалась как самостоятельный трек, но «получилось хорошо», поэтому группа решила его включить в новый сборник.

The Rolling Stones была создана в 1962 году Китом Ричардзом и Миком Джаггером. Считается одним из самых успешных коллективов в рок-музыке, долгое время соперничал по популярности с The Beatles. Группа включена в зал славы рок-н-ролла.

В апреле группа выпустила трек, посвященный самоизоляции. Песня Living in a Ghost Town была записана еще до пандемии коронавирусной инфекции, но обрела новый смысл во время карантина.

Теги: The Rolling Stones, песня, музыка, релиз
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