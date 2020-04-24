The Rolling Stones выпустили начатый до изоляции сингл о городе-призраке

Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новую песню, тема которой особенно «звучит» в связи ограничительными мерами по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте коллектива.

«The Rolling Stones записывала новую музыку в студии до карантина, введенного из-за COVID-19, и один из треков, над которым мы работали, Living in a Ghost Town, тесно переплетается с тем, что мы переживаем сегодня, так что мы захотели поделиться им с вами», — говорится в сообщении.

Композицию сопровождает клип, который показывает опустевшие города из-за пандемии коронавируса. В четырехминутном ролике можно увидеть безлюдные улицы Лондона, Лос-Анджелеса, Кейптауна и других крупных городов.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусной инфекцией заразились 2,658 млн человек, более 185,4 тыс. умерли. В качестве одной из главных мер по борьбе заболеванием власти по всему миру ограничивают свободное перемещение граждан, а также вводят запрет на въезд в страну иностранцев.